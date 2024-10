“Non c'è nessuna esclusione del Comune di Alghero dai contributi a bando per le grandi manifestazioni di interesse turistico, semplicemente perché gli eventi della Riviera del Corallo - dalla Settimana santa al Capodanno - sono già finanziati attraverso la stessa misura e inseriti nel cartellone triennale con risorse certe, significative e stabili nel tempo”.

Lo dice l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Francesco Morandi, in relazione a quanto dichiarato dall’onorevole Marco Tedde.

“Sulla Città l'assessorato ha investito moltissimo negli ultimi due anni - continua Morandi - dai 2,4 milioni di euro del progetto di comunicazione con l'aeroporto, all'assegnazione della Grande partenza del Giro d'Italia, dalla conferma del Rally mondiale per i prossimi 3 anni, alla valorizzazione del marchio del Corallo Rosso, dal rifinanziamento della Settimana Santa, all'inserimento nel cartellone dei grandi eventi del Capodanno, sino al progetto di immagine coordinata della Regione realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, ora candidato al Compasso d'Oro dell'ADI. Puntiamo con molta convinzione sulla destinazione Alghero - conclude Morandi - nella consapevolezza che il rafforzamento del turismo, dell'artigianato e del commercio della Città e dell'intero nord ovest sia un valore per tutta la Sardegna”.