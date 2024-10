La Provincia di Oristano non sarà costretta ad interrompere i servizi per gli studenti disabili.

La Regione Sardegna, che all'inizio dell'anno scolastico ha stanziato 5 milioni da dividere fra province e comuni, è intervenuta per coprire le difficoltà delle province e assicurare i servizi agli studenti, proponendo un emendamento alla Finanziaria che copre le emergenze di tutte le province sarde.

“La nostra soluzione è adesso al vaglio del Consiglio Regionale, che sta discutendo nel merito della Legge Finanziaria” dichiara l'assessore regionale della Pubblica Istruzione, Claudia Firino.

“Siamo ben consapevoli delle complicazioni che in misura diversa riguardano tutte le Province. Per questo abbiamo agito tempestivamente, prevedendo il trasferimento immediato dei due dodicesimi del Fondo Unico degli Enti Locali affinché vengano utilizzati per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti disabili. Come più volte dichiarato, garantire il diritto allo studio a tutti è priorità irrinunciabile di questa giunta regionale e in particolare del mio assessorato”.