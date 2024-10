"Il ragionamento e lo studio che si sta facendo a livello internazionale sul rapporto tra arte e riqualificazione urbana, e degli spazi dismessi o inutilizzati delle città, è stimolante per le politiche regionali che stiamo portando avanti.

Penso a luoghi importanti come, per citare solo alcuni esempi, l'ex cotonificio di Alghero, l'ex mercato civico di Sassari e l'ex Manifattura tabacchi di Cagliari. La cultura e l'arte hanno un ruolo importantissimo per riportare questi luoghi a nuova vita.

Poi penso al dipartimento di Architettura di Alghero che oggi ci ospita e sono orgogliosa di poter ribadire, in questa sede, la volontà della Giunta di valorizzare una realtà di eccellenza come questa. Il dipartimento entrerà nel sistema delle Università decentrate: la Finanziaria sarà l'occasione per formalizzare una decisione presa ormai da mesi".

A dirlo è l'assessore della Cultura e Pubblica Istruzione, Claudia Firino, durante l’incontro "The city we need: open for art" al Dipartimento di Architettura di Alghero.