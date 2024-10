“Sono Rientrato a casa dopo qualche giorno trascorso all’ospedale Mater di Olbia, nel reparto Covid. Lo ammetto, ho avuto paura. Ma della paura non bisogna vergognarsi, da essa bisogna trovare le energie per combattere”.

Sono queste le parole pubblicate da Giuseppe Fasolino, assessore regionale al bilancio e alla programmazione, sulla sua Pagina Facebook subito le dimissioni dall’ospedale Mater Olbia. Il 20 marzo scorso l’assessore aveva comunicato la sua positività al Covid-19. Il suo stato di salute con il passare dei giorni si è complicato e per lui è stato necessario il ricovero all’ospedale.

“Vorrei ringraziare tutto il personale sanitario e parasanitario del Mater per la loro professionalità, ma soprattutto per quell’empatia e umanità dimostrata; il personale del pronto soccorso del Giovanni Paolo e l’ATS, sempre vicini e di grande conforto. Ma la medicina più grande è stata in ogni singolo messaggio e nelle innumerevoli chiamate di amici, conoscenti e famigliari che con il grande affetto mi hanno dato forza senza mai farmi sentire solo. Grazie di cuore a tutti - conclude Giuseppe Fasolino - non lo dimenticherò mai. Vi voglio bene”.