"In occasione di queste festività natalizie e di fine anno invito tutti i sardi ad acquistare prodotti agroalimentari della nostra Isola". Lo dichiara l'assessore regionale dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria.

"Comprate la frutta e le orticole risultato del lavoro sapiente dei nostri agricoltori, i formaggi e le carni nate e allevate in condizione di benessere animale nelle decine di migliaia di aziende sarde: dall'Agnello IGP al maialetto sardo, passando per le carni bovine. Per il bene della nostra salute e per quello del nostro sistema produttivo agricolo, che in quest'ultima stagione ha dovuto affrontare molte difficoltà, mangiamo sano e facciamo in modo che i nostri soldi rimangano in Sardegna", ha concluso l'assessore.