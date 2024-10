La sanità sarda colpisce ancora in negativo, questa volta crea un grande disagio per i piccoli pazienti di Ozieri. Dopo il saluto della pediatra che dal 2009 offriva il suo servizio nella cittadina e che da metà agosto ha lasciato l'ambulatorio di Via Fratelli Rosselli, per prendere servizio a Sassari, i pazienti della dottoressa Cinzia Deiana, restano scoperti e per tale motivo i genitori protestano in quanto i pediatri già presenti ad Ozieri hanno raggiunto il limite massimo di pazienti da poter garantire assistenza.

«E’ assurdo, vogliamo l'attenzione della Regione - dicono - da quando la nostra pediatra è andata via ancora non è stata sostituita. La situazione è pesante, anche perché il grave problema ne crea altri collaterali. Non possiamo nemmeno avere un certificato medico per il rientro a scuola o per consentire ai nostri figli di praticare uno sport e l’unica possibilità che abbiamo è quella di rivolgerci ad un privato o andare nei paesi limitrofi spesso a pagamento».