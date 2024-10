Un fascio di luce laser puntato sugli occhi dei conducenti dei bus del Ctm a Cagliari. Lo denunciano i sindacati Orsa-Autoferro Tpl e Fts-Css.

"È accaduto dalle ore 19 circa in via Abruzzi a Cagliari dove, da un gruppo di ragazzini, cinque o sei, fermi alla fermata del bus linea 1, 8, 9 e 20, partiva da un puntatore laser il fascio di luce di colore verde indirizzato al conducente - dicono i sindacati -. È ipotizzabile prevedere le conseguenze in termini di sicurezza del servizio e i danni irreparabili alla vista che possono causare l'uso illegittimo di tale arnese se fosse superiore alla classe di tipo 2".

Le associazioni dei lavorati chiedono un intervento alla società.

"Chiediamo che già da questo pomeriggio in tale area venga istituito un presidio degli addetti di zona. E alle Istituzioni si chiede un intervento con le opportune azioni che intenderanno esercitare per porre fine a atti illegittimi". Uno dei conducenti del Ctm ha anche azionato il road scan che potrebbe aver ripreso i ragazzini.