Ha lasciato la figlia di un anno e mezzo in macchina ed è andata a comprare al Centro commerciale la pappa per la piccola. E’ accaduto ieri sera a Capoterra e per questo la mamma, 30enne, è stata denunciata per abbandono di minore.

A segnalare il fatto alla polizia sono stati alcuni cittadini che hanno notato la piccola da sola a bordo dell’auto. Mentre un equipaggio della Squadra Volante si apprestava a raggiungere rapidamente i parcheggi del centro commerciale, l’operatore del 113 ha chiesto alle persone presenti di infrangere il vetro anteriore della vettura in modo da verificare lo stato di salute della piccola.

Questo intervento ha permesso di accertare che lo stato di salute della bambina. Nel contempo è arrivata la madre e subito dopo gli agenti che hanno denunciato la donna.