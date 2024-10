Una bambina di soli quattro mesi, questa mattina a Olbia, è stata lasciata all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole cocente in un centro commerciale della città.

Alcuni cittadini, tra cui un maresciallo dei Carabinieri non in servizio, si sono accorti della presenza della piccola all’interno della vettura e così hanno forzato i finestrini per poterla trarre in salvo.

Sul posto è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Olbia Centro.

Dopo il primo intervento la bambina è stata portata al Pronto Soccorso dove è stata visitata.

La mamma, una rumena di 38 anni, si è giustificata dicendo che la piccola si era addormentata e, per non svegliarla, aveva preferito lasciarla all’interno dell’auto mentre andava a fare la spesa.

Alla fine degli accertamenti la madre è stata denunciata per abbandono di minori.