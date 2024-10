Vittorio Mura nelle sue composizioni floreali ritrae piccole forme d’arte che conquistano l’attenzione di tutti.

Nel suo spazio creativo ed espositivo di Ovodda in tanti apprezzano l’originalità con cui da vita a inedite soluzioni con i fiori e i materiali che completano i suoi lavori. In occasione di Autunno in Barbagia, il giovane ovoddese ha trovato diverse opportunità per calamitare l’attenzione su quanto produce anche in termini scenografici e coreografici utilizzando gli elementi che il territorio mette a disposizione.

Anche il mentalista Giucas Casella nei giorni scorsi ha visitato lo spazio espositivo di Vittorio Mura a Ovodda.