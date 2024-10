L'amore per le tradizioni locali accompagna Cosimo Mureddu sin da quando, piccolissimo, entrò a far parte del gruppo folk del proprio paese, Orgosolo.

Oggi il giovane artigiano cuce e ricama la propria passione in manufatti che riprendono i colori degli abiti tradizionali della Sardegna, in particolare della sua Orgosolo.

Sottosella, collane per cavalli, borse e scarpe sono alcune delle creazioni attraverso cui Mureddu esprime il proprio desiderio di vivere la modernità valorizzando l'antica arte manifatturiera sarda.

“Sono molto felice di far parte di questa 49esima mostra dell'artigianato sardo - dice Cosimo Mureddu -. Per me si tratta di un altro traguardo raggiunto con tanti sacrifici. Sto portando a casa belle soddisfazioni. Anche in questo settore ogni giorno c’è sempre da imparare. Io sono un autodidatta e per me le critiche sono sempre costruttive e ben accette. Ci vuole tanta fede, bisogna crederci sempre e soprattutto non bisogna mai guardarsi indietro”.