Una nota stampa della Sogaer che, in poche righe concise, mette nero su bianco la totale estraneità ai fatti attribuiti dalla Procura nei confronti dell’amministratore delegato, Alberto Scanu, (dimessosi recentemente dalle sue funzioni in Sogaer), finito in manette con le pesanti accuse di bancarotta fraudolenta.

“In seguito alle notizie apparse sugli organi di stampa relativamente all'arresto del dottor Alberto Scanu, Sogaer, la società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, ha preso atto della sua decisione di dimettersi da tutte le cariche sociali. Sogaer ritiene che queste dimissioni possano contribuire a facilitare l’operato della magistratura, nella quale la società ripone la massima fiducia. Il gestore dell'Aeroporto di Cagliari – si legge nella nota - conferma la sua piena disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti - qualora in futuro ce ne fosse bisogno - e ribadisce la sua totale estraneità ai fatti oggetto di indagine”.