«Per l'Arma dei carabinieri c'è grande attenzione per la provincia di Nuoro, dove abbiamo 9 compagnie, una tenenza, 7 squadriglie e 78 stazioni». Per il colonnello Saverio Ceglie, comandante provinciale non è in atto alcuna smobilitazione.

«Sia per l'ultimo caso di Ollolai, che per il precedente di Austis, si tratta di due provvedimenti già previsti da tempo», spiega l'ufficiale, «entrambe avevano stazioni molto vicine, giusto pochi chilometri. Si è dunque preferito recuperare il personale che svolgeva funzioni all'interno della caserma per impiegarlo nei servizi esterni di controllo del territorio con maggiore efficacia».

Per il comandante provinciale cambia poco dunque. È solo un discorso legato alla logistica che viene così ottimizzata, ma allo stesso tempo consente di migliorare l'attività operativa con più uomini disponibili rispetto al passato. «Non ci sono altri provvedimenti di chiusure o accorpamenti - rassicura Ceglie - i nostri presidi continueranno a esserci».