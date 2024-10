L'area industriale ex Legler di Ottana diventerà terreno per serre agricole. Il sindaco Giampaolo Marras ha presentato questa mattina a Nuoro il progetto di recupero e riconversione di 88 ettari in terreni produttivi, davanti al presidente della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, all'assessore al Lavoro Claudia Simula e al presidente del Consiglio provinciale Lucio Carta, ai rappresentanti sindacali del territorio, ai rappresentanti di Coldiretti e di Legacoop di Nuoro.

Il progetto prevede la compartecipazione di soggetti pubblici e privati con il decisivo intervento della Regione.

"L'obiettivo - ha spiegato il sindaco di Ottana - è quello di creare un sistema di produzione agricola in serra di agricoltura biologica legata al territorio, con prodotti di qualità. Un progetto che potrà essere realizzato con l'utilizzo di tecnologie avanzate con l'adeguamento infrastrutturale attraverso la creazione di una nuova piattaforma produttiva e commerciale in grado di recuperare e creare posti di lavoro, coinvolgendo in primis tutto gli operai ex Legler".

Istituzioni e sindacati presenti hanno espresso un parere positivo alla proposta e manifestato la necessità di approfondire il discorso esaminando nel dettaglio la fattibilità dell'intervento. "Si tratta di un'azione importante - hanno spiegato - che va supportata tecnicamente e sostenuta da un'adeguata formazione.

La bozza di programma presentata oggi sarà oggetto di discussione ed approfondimento nel corso degli incontri dei tavoli tematici tecnici per il rilancio del nuorese già programmati con la Regione che partiranno giovedì 26 febbraio e si terranno nella Sala Consiglio della Provincia di Nuoro".