La notizia, di per sé, è la fotocopia di tante altre viste in analoghi episodi. Sempre in quel contesto, con coloro che, infischiandosene delle regole della differenziata, approfittano del buio e della zona isolata per abbandonare sporcizia e rifiuti di ogni genere, compresi vecchi mobili, pneumatici, macerie.

Dal canto suo, l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Paola Secci, continua a spendere fior di quattrini per ripulire e bonificare la zona nei pressi dell’ecocentro, nell’area artigianale adiacente la ditta “Villano Trasporti”.

Le immagini sono eloquenti, ogni spiazzo di quella strada che riporta fino all’ex ripetitore Rai, è desolatamente imbruttita dagli incivili. Il sospetto è che, a disfarsi dei rifiuti ingombranti, siano anche cittadini che risiedono nel circondario.

VIDEO