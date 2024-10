Una visione non utopistica dell’area di Fornelli per diventare “La porta del parco”. Sarà questo il tema del workshop “Oltre il carcere”, in programma a Cala Reale giovedì 21 giugno alle 10.00, e organizzato dal Parco nazionale dell'Asinara in collaborazione con il gruppo di ricerca Aimac del Politecnico di Milano, sotto la responsabilità scientifica di Francesca Lanz e Marco Vannini.

L’obiettivo sarà quello di raccogliere idee e proposte sul riutilizzo e la valorizzazione dell’ex carcere di Fornelli. L’evento si terrà presso la Casa del Parco di Cala Reale e vedrà la presenza di un gruppo di stakeholders e soggetti istituzionali.

«L'idea – ha spiegato il presidente del Parco Antonio Diana – è quella di dare all'ex diramazione carceraria di Fornelli una nuova vita. Nella sua trasformazione non perderebbe di contenuto storico ma si arricchirebbe di una serie di caratteristiche e servizi che potrebbero rendere il centro sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale e culturale; quindi in grado di supportare un turismo lento e consapevole».

Nel corso del workshop, i relatori presenteranno un quadro storico-tecnico di riferimento e offriranno una panoramica di progetti ed esperienze di riuso. Tre i tavoli previsti: “riuso temporaneo”,“musealizzazione” e “riuso adattivo”.

I risultati emersi durante la giornata saranno quindi rielaborati e discussi dall’Ente Parco interagendo con un panel di esperti nel campo del restauro, della museografia, dell’architettura degli interni e dell’allestimento, della valutazione economica e della pianificazione territoriale e urbana.

Al termine, saranno individuati dei punti chiavi e delle linee guida per portare avanti il processo di progettazione intrapreso dall’Ente Parco.