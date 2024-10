Sono in arrivo a Nuoro nuovi corsi di lingua sarda. Dopo l’attivazione del primo corso all’Archivio di Stato di via Mereu, tenuto dalla direttrice Angela Andrea Orani, parte ora il progetto dal titolo “L’Archivio visita la scuola – La scuola visita l’Archivio”, che coinvolge tre classi delle Primarie Ferdinando Podda dell’Istituto Comprensivo 1, promosso sempre dall’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari.

Le lezioni saranno tenute dalla dottoressa Orani che illustrerà agli scolari curiosità e aneddoti dell’archivio, i materiali conservati, l’importanza della loro tutela e della loro valorizzazione.

L’operatore linguistico Stefano Alberto Tedde, specializzato in archivistica, terrà insegnamenti in lingua sarda sia sull’idioma in senso stretto, sia sulle attività svolte in archivio, illustrando pagine e documenti significativi recuperati tra gli scaffali, con nell’intento di stimolare i ragazzi anche sulle potenzialità di illustrazione offerte dalla lingua sarda. In un secondo momento i ragazzi andranno a visitare direttamente l’Archivio di Stato, dove faranno esperienza diretta di quanto appreso a scuola.

Da giovedì 22 novembre, l’Is.Be propone inoltre un corso di alfabetizzazione della lingua sarda aperto a tutti, della durata di trenta ore, a cura dell’operatrice e linguista Immacolata Salis.

Le lezioni, in programma tutti i giovedì dalle 16.00 alle 19.00 nella sede dell’Istituto Comprensivo 1, in via Matteotti, verteranno anche sugli insegnamenti per una corretta scrittura del sardo. Il corso è rivolto in particolar modo agli insegnanti e ai dipendenti dell’Archivio di Stato.