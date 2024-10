Antonio Giua dagli stadi di Serie A ai campi della provincia. L'arbitro di Calangianus appartenente alla CAN, infatti, dirigerà la gara del campionato Allievi Under 17 Regionale fra Porto Rotondo e Lanteri Sassari, domenica alle 11.00 allo Stadio “Angelo Caocci” di Olbia.

"Come già accaduto nelle scorse settimane - si legge in una nota -, arbitri e assistenti in organico alla CAN, liberi da impegni nei massimi campionati professionistici, sono stati messi a disposizione dei CRA e delle Sezioni AIA di appartenenza per dirigere partite a livello regionale o provinciale, con il messaggio "Siamo una sola squadra". Si tratta di un'iniziativa simbolica promossa dall’AIA, per portare l'attenzione sull'attività arbitrale quando da poco è stata lanciata la campagna di reclutamento #DiventArbitro attraverso l'indizione dei nuovi corsi".

"Su tutto il territorio nazionale, tramite le 207 sezioni dell'AIA - tra le quali le sezioni Sarde di Alghero, Cagliari, Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Tortolì e Sassari - saranno infatti organizzati corsi gratuiti, aperti a ragazze e ragazzi tra i 14 ed i 40 anni".

"Un ulteriore novità è rappresentata dal doppio tesseramento che prevede la possibilità, per giovani tra i 14 ed i 17 anni, di arbitrare continuando anche a giocare. Domani mattina saranno presenti per questa iniziativa al Caocci i vertici provinciali e regionali dell'AIA ed esponenti della LND Regionale".