Lara Comi, a Varese per presentare i nuovi coordinatori di Forza Italia, torna sulla polemica scatenata dalle sue parole riguardo il dramma dell'alluvione in Sardegna.

"Si è pentita della frase che ha detto sugli alluvionati?" domanda un giornalista.

L'europarlamentare Comi risponde "Assolutamente no. Chiedo scusa forse per il modo troppo diretto con cui l'ho detto. Ma Gabrielli forse ha usato toni più duri dei miei quando ha definito 'criminale' chi da la possibilità di abitare negli scantinati o comunque nei piani inferiori. Con la Protezione Civile della Provincia di Varese sono andata nei territori che erano stati terremotati sia in Emilia, si a Mantova. Quindi da loro ho imparato l'Abc di come cercare di sopravvivere in situazioni difficili. Mi spiace che ci siano strumentalizzazioni, ma ci saranno anche delle querele per chi ha virgolettato parole che non ho mai detto e questi soldi del risarcimento andranno completamente ai sardi"