Di seguito pubblichiamo la lettera di un operatore socio sanitario di Nuoro che lancia un appello ai politici e ai vertici dell'Azienda per la Tutela della Salute per una situazione ormai insostenibile che dura da tre anni. Ma con questo scritto, Giovanna parla anche a tutti voi che state leggendo e ai pazienti dell'ospedale di Nuoro, dove i reparti sono sotto organico.

“Buonasera, mi presento sono Giovanna, Oss dal 2009 attualmente disoccupata da un mese. Grazie alla legge della Buongiorno con 5 proroghe ti buttano fuori da Ats dopo soli 27 mesi di tempo determinato quindi da oggi sono fuori dal giro lavorativo in ospedale a 48anni poiché non verrò più chiamata da altri se non a tempo indeterminato poiché sono idonea in due concorsi Ats quello di Oristano 2017 e Nuoro 2013 proprio di questo ultimo vorrei parlarvi. Le graduatorie Oss 2013 erano state bloccate a gennaio 2019 con la scusa che la Regione non aveva i soldi per fare i corsi. Quindi alla scadenza nazionale, il 30/09/2019, sono state fatte scadere anche se in Consiglio regionale avevano firmato all’unanimità una risoluzione a nostro favore, ma come volevasi dimostrare, risoluzione prontamente disattesa dai vertici Ats, che stranamente non utilizza la legge regionale 38 del 28/12/2018, dove si diceva che tutte le graduatorie venivano prorogate al 31/12/2019. A questo punto, come saprete, chi era in quelle graduatorie ottiene, il 02/11/2019, con la legge nazionale 101, la proroga delle graduatorie in questione al 30/09/2020, proprio per dar modo alle P.A di poter rimpinguare il personale con lo scorrimento delle graduatorie per anni bloccate dal blocco dei turnover e assunzioni.

In questi giorni stanno arrivando telegrammi per queste graduatorie 2013, però non per Ats, ma per Aou Cagliari, Aou sassari e Brotzu, aziende non Ats. Quando a Nuoro, che io sappia, servono più di 80 Oss. Siamo più o meno in 87 da chiamare a tempo indeterminato. Ma non solo, un altro problema enorme è che coloro che verranno chiamati dalle graduatorie Nuoro 2013, Olbia 2013 e Oristano 2013 verrà sbattuto a centinaia di chilometri dalla propria residenza per un capriccio di Ats che ha ceduto le graduatorie vecchie per tenersi in Ats le due nuove 2015-2017.

Dopo tutte le delibere di questi giorni sulle proroghe dei contratti a tempo determinato, per altri sei mesi Ats vuole far scorrere il tempo e arrivare a fine anno, così si libera definitivamente di noi Oss 2013 e il personale necessario viene chiamato dalla graduatorie Asl 8 Cagliari 2015, da dove ha attinto gli oss al nostro posto da gennaio 2019.

Siamo veramente al limite del ridicolo. La situazione dura da tre anni. Se ci dovessero spedire al Brotzu, molti colleghi saranno costretti a rifiutare il sogno di una vita perché impossibilitati a spostarsi con bimbi e familiari a carico fino a Cagliari. Vi sembra giusta questa attesa e queste prese in giro per una persona di 48-50 anni? Io per due anni sono stata sbattuta per un tempo determinato a 140 km da casa mia lasciando un padre di 84 anni solo, pagando una persona, più l’affitto, il mangiare, per cosa? Un pugno di mosche e 600 euro che mi rimanevano dallo stipendio. Aiutatemi a far sentire il nostro urlo inascoltato”.