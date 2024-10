Anche la Sindaca di Guasila, Paola Casula, ha voluto lanciare un messaggio per contrastare la diffusione del Coronavirus.

“Continuo a ricevere le segnalazioni e le richieste più disparate. Ancora questa passeggiata in campagna, ancora bar aperti, persone che vanno a fare la spesa tre, quattro volte al giorno per passare il tempo, persone che rifiutano l’isolamento fiduciario, così in un post su Facebook.

“Io non so più come dirlo: qui non si tratta di provare l’ebrezza di infrangere le regole o di trovare il cavillo da aggirare, si parla della nostra salute e delle grosse difficoltà di cura che avremo. Io vi prego davvero: Non sottovalutiamo il problema ora che forse siamo ancora in tempo per fare minor danno. Il virus – conclude – è già in mezzo a noi, dobbiamo solo evitarlo con tutte le nostre forze. Come? Solo stando a casa”.