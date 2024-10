Il 6 marzo 2016 ha creato una pagina su Facebook dedicata al gioco di ruolo Dungeon & Dragons che oggi conta quasi ottomila seguaci.

L’iniziativa è di un ragazzo oristanese di 15 anni, Nicola Pusceddu, che invita soprattutto i suoi coetanei a tenere da parte smarphone e tablet per trovare il piacere di incontrarsi con gli amici e raccontarsi storie. Così come è nello spirito del gioco fantasy, creato da Gary Gigax e Dave Arneson nel 1974.

“Sto portando avanti da qualche tempo questo progetto che spinge i ragazzi come me a non stare attaccati ai videogiochi e alla televisione. Bensì spronare ad appassionarsi ad un gioco che non necessita di oggetti Hi-Tech per giocare, ma essenzialmente l'uso di fantasia e creatività”, racconta il giovane di Oristano.

E già, perché il gioco da tavolo spinge i partecipanti proprio a creare fantastiche avventure, dove i giocatori sono liberi di esprimersi e di costruire il proprio gioco costituito da situazioni immaginarie.

“L’idea è nata proprio perché vedevo troppi ragazzi della mia età attaccati a uno schermo tutto il giorno. Questo gioco – continua Nicola – richiede di incontrarsi, stare intorno a un tavolo e sprigionare la propria fantasia”.

Per giocare serve un tabellone, miniature, dadi e manuali di gioco. I partecipanti interpretano un personaggio sotto la guida di un “Master”.

E’ il gioco di ruolo fantasy più diffuso e conosciuto con una stima di circa 20 milioni di giocatori.

L’iniziativa di Nicola ha trovato un vasto consenso e, se consideriamo l’età del ragazzo, la sua idea di proporre un nuovo svago è ancora più apprezzabile.

Certo, a fronte di un bellissimo progetto, come in tutte le cose non bisogna esagerare.