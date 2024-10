"La Giunta difenda i lavoratori del centro H3G di Cagliari".

E' l'appello di Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, in seguito al piano industriale presentato a Roma dalla Wind-H3G.

"La politica delle esternalizzazioni - precisa l'esponente azzurro - non può tradursi in una 'mattanza sociale' verso 400 lavoratori e una realtà che negli anni ha dimostrato professionalità e produttività. Il presidente della Regione segua in prima persona la vicenda, coinvolgendo anche il Governo per scongiurare un nuovo dramma lavorativo, sociale e familiare nella nostra terra".