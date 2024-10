“10° giornata di quarantena in Sardegna, altre 17 persone risultate positive per un totale di 134 contagi e 2 morti. Solo a Sassari sono stati censiti 74 casi. Questo è il bollettino di guerra che andrà ad aumentare nelle prossime ore”.

Inizia così l’appello che ha voluto lanciare, su Facebook, il Sindaco di Chiaramonti Alessandro Unali, che aggiunge: “Intanto nella giornata di ieri, in Italia, c'è stato il record di morti in una sola giornata, neanche in Cina così tanti in un solo giorno: 475. Sono dati che ci devono far riflettere e che devono condizionare le nostre abitudini”.

“Dobbiamo capire la situazione, insisto: è necessario bloccare il contagio rimanendo a casa. Evitate aperitivi, spuntini, caffè nelle case, negli ovili, negli stazzi, nelle cantine. Ne usciremo da questa pandemia – conclude Unali – solo se tutti collaboreranno rispettando le norme. Amici, convincete i vostri cari a rimanere a casa per il bene di tutti”.