“Buongiorno a tutti. Sono qui per rivolgere un forte appello all’uso della mascherina anche all’aperto, questo messaggio è rivolto in particolare a chi la sera frequenta i parchi e le piazze. Si sta procedendo con i controlli e le sanzioni non sono leggere. Insisto nel chiedere rispetto e collaborazione o vedremo vanificare a causa di atteggiamenti irresponsabili tutti i sacrifici sin qui sostenuti. Grazie”.

Così, il post sui social (in particolare su Fb), della sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, con il chiaro intento di sensibilizzare al massimo i cittadini asseminesi sull’uso corretto e responsabile dei dpi, soprattutto delle mascherine, da adoperare anche all’aperto, nei luoghi frequentati come parchi o piazze. Pena, sostiene la sindaca, multe salate da parte della Polizia Municipale, che sta intensificando i controlli nel centro abitato proprio per far sì che le persone osservino diligentemente i comportamenti che evitano il diffondersi del tremendo Covid-19.