Diversi Comuni del centro Sardegna, su iniziativa dell’amministrazione civica di Belvì, guidata da Rinaldo Arangino, hanno inoltrato all'Assessore Regionale al Lavoro la richiesta di proroga per la presentazione delle istanze sui corsi per operatori socio sanitari.

<<Costatato che a tutt’oggi nella provincia di Nuoro tutti i CAF sono ancora impossibilitati a rilasciare ai richiedenti l’ISEE 2015 in tempi celeri – dice il sindaco Arangino -, sia a causa della carente formazione del personale, sia perché alcuni soggetti interessati dalla produzione dell’ISEE non sono organizzati per una produzione in tempi adeguati della documentazione necessaria, chiediamo la concessione di una ulteriore proroga sulla data di scadenza, affinché si possa dare una concreta possibilità ai disoccupati locali di partecipare al bando di selezione>>.?

Il sindaco di Teti Laila Dearca definisce assurda la procedura di selezione adottata. <<Il posto di lavoro si ottiene in base alla preparazione di una persona e non guardando al suo reddito>>.

Qualora la Regione non dovesse concedere una proroga i sindaci chiedono fin da ora che nella valutazione delle istanze non venga tenuto in considerazione l’ISEE 2015, al fine di evitare la disparità fra quei pochi che in extremis potrebbero essere riusciti ad ottenerlo in CAF e istituti di credito più attrezzati di quelli presenti e operativi nel territorio di riferimento.