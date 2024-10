L’Aou di Sassari è stata inserita è stata inserita tra i soggetti collaboratori dell'Istituto superiore di Sanità nell'area della clinical governance (governo clinico). La comunicazione è stata data nei giorni scorsi dallo stesso istituto all’azienda di Viale San Pietro.

L'obiettivo dell'Iss è quello di «Coinvolgere le strutture con le migliori esperienze in tema sanitario per migliorare i percorsi clinici e assistenziali» in Italia.

Gli ambiti di collaborazione saranno la valutazione dei sistemi sanitari, dei livelli essenziali di assistenza (Lea), dei sistemi di classificazione dei pazienti, dei sistemi di misurazione delle performance cliniche e sanitarie.

Il ruolo di coordinamento sarà svolto dalla struttura semplice dipartimentale Performance sanitarie e flussi informativi, struttura in staff con la direzione generale dell'Aou.

Saranno coinvolte anche le strutture aziendali di Programmazione e controllo di gestione, Direzione Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Direzione medica di presidio, Qualità accreditamento e Gestione del rischio.

«La clinical governance – ha sottolineato il professor Antonio Azara, responsabile scientifico della collaborazione con l’Iss – è una strategia di politica sanitaria con la quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento-mantenimento di elevati standard assistenziali. Si punta alla creazione di un ambiente che favorisca l’espressione dell’eccellenza professionale».

«Con l’ingresso nell’area della clinical governance, l’Aou di Sassari – ha aggiunto – entra così a far parte di un prestigioso network altamente qualificato che offre rilevanti opportunità di interscambio e partecipazione a progetti innovativi di livello nazionale e internazionale in diversi ambiti».