Questa mattina, la Direzione Aziendale dell’Aou di Sassari ha ricevuto una delegazione vietnamita della "Hué University of Medicine and Pharmacy”, referenti del master internazionale in "Medical Biotechnology" che il dipartimento di Scienze biomediche dell'ateneo sassarese realizza in Vietnam dal 2013 assieme all'Università di Hué.

Nel corso dell’incontro, avvenuto nella sala riunioni della direzione generale, il direttore sanitario Nicolò Orrù e il direttore amministrativo Lorenzo Pescini hanno accolto i rappresentanti dell'Università vietnamita accompagnati dai docenti Salvatore Rubino, direttore del Servizio di microbiologia clinica dell'Aou di Sassari, e Piero Cappuccinelli già direttore dello stesso servizio.

Orsù ha illustrato l'organizzazione dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese e ha spiegato come «l'Aou sia relativamente giovane e che derivi dall'aggregazione di due grandi strutture, le cliniche universitarie e l'ospedale Santissima Annunziata. Due culture diverse, una votata all'emergenza e l'altra alla ricerca e assistenza, che devono coesistere e collaborare tra loro. Un'integrazione che riteniamo fondamentale».

La delegazione visiterà le strutture sanitarie e i centri di ricerca e formazione dell’ateneo sassarese, oltre al Centro di Porto Conte Ricerche a Tramariglio. Inoltre, ha voluto donare alla direzione aziendale una cornice dipinta con le tecniche e lo stile della tradizionale pittura su lacca.