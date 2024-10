“Tamponi analizzati nell'arco delle 5 ore, con responso comunicato nei tempi più brevi possibili alla direzione e al medico competente che, a sua volta, lo comunica agli interessati”.

Sono queste le parole pronunciate dal direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Aou di Sassari, Salvatore Rubino

“Nella prima fase dell'emergenza – ha aggiunto Salvatore Rubino – tutti i risultati per essere più tempestivi nella comunicazione sono stati comunicati per mail seguiti poi, ovviamente, dai referti. Dalla scorsa settimana, con l'attivazione in tutti i punti di richiesta del sistema Galileo, i referti sono inseriti nel sistema informatico, visibili e scaricabili da chi di competenza”.

Secondo i dati del laboratorio, a oggi sono stati effettuati 7mila 171 tamponi, di cui 2033 sono stati eseguiti sui dipendenti dell'Aou di Sassari e delle aziende che operano in regime di convenzione.

“Si tenga presente che – ha aggiunto il medico competente dell'Aou, Antonello Serra – il ministero della Salute consiglia l'esecuzione dei tamponi Pcr solo su soggetti sintomatici. La nostra Azienda ha adottato una linea di grande cautela per gli operatori programmando di sottoporre a test Pcr tutti i dipendenti”.

Già da questa settimana, l'Aou di Sassari ha avviato un programma di determinazione del profilo anticorpale specifico per Covid. “Attualmente – queste ancora le parole di Serra – sono stati somministrati oltre 900 test e nel corso della settimana prossima si prevede di testare tutto il personale”.

Sulla scorta dei dati a disposizione dell'Aou di Sassari, “la prevalenza di dipendenti positivi della nostra azienda e di quelle in convenzione che lavorano in ospedale è sotto il 3 per cento, mentre la prevalenza attuale si attesta sotto 1,5».

Questa settimana hanno ripreso a lavorare 43 dipendenti precedentemente risultati positivi.