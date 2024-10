Brutto incidente, questa mattina, a nord dell’abitato di Lanusei nella strada che porta ad Arzana. Un pullman dell’Arst e un furgone si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio l’autista del furgone e il passeggero, che sono stati trasportati dal 118 in ospedale ma entrambi non in pericolo di vita. Illesi i numerosi passeggeri e l'autista del pullman. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale e i Vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'incidente sarebbe stato causato da un guasto meccanico ai freni del pullman dell'Arst che ha poi impattato con il furgone. I rilievi sono in corso per verificare le responsabilità.

“I continui evidenti problemi delle condizioni degli autobus Arst stanno evidenziando ciò che da tempo abbiamo denunciato alla direzione aziendale - dice il segretario regionale Fit Cisl, Alessandro Russu - dopo gli episodi ad Alghero e Carbonia, quello di oggi a Lanusei, con la rottura dei freni e il conseguente incidente stradale, sollevano e fanno emergere la preoccupante condizione degli autobus in circolazione. Parliamo di mezzi datati, anche di 20 anni, con parecchi chilometri, uno stato di usura generale delle parti meccaniche evidente, quindi con una forte incidenza al malfunzionamento, condizioni che, nella migliore delle ipotesi, generano un disservizio in termini di ritardi, corse soppresse e passeggeri lasciati a terra”.