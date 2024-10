Questa mattina, intorno alle 7, un pensionato di Lanusei, Luigi Demontis di 75 anni, è stato soccorso in viale Italia dai medici del 118. Aveva delle ferite da taglio all'addome e al torace. E’ stato trasportato all'ospedale cittadino in codice rosso.

Il 75enne, che non corre pericolo di vita, avrebbe raccontato di essere stato aggredito con un cacciavite da un uomo, che è stato identificato dagli agenti del Commissariato di Lanusei intervenuti sul posto. Si tratta di un pregiudicato di 37 anni di Lanusei, con cui la vittima avrebbe avuto dissidi precedenti. Stamattina si sono incontrati per caso ed è scattata l'aggressione: il 37enne si sarebbe avventato sul pensionato prima con calci e pugni e poi lo avrebbe colpito con il cacciavite. L'uomo si trova in commissariato dove verrà sottoposto all'interrogatorio.