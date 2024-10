Ieri pomeriggio, a un mese dalla sua ordinazione episcopale, Monsignor Antonello Mura si è insediato nella Diocesi di Lanusei.

Salutato Monsignor Antioco Piseddu, da 32 anni nel paese ogliastrino, il nuovo vescovo è stato accolto dai fedeli con grande entusiasmo.

Dopo aver incontrato i malati e i detenuti, Monsignor Mura, alle ore 16, ha fatto il suo ingrasso in cattedrale per poi recarsi in processione al santuario della Madonna d'Ogliastra per la messa solenne.

