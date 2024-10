Due nuovi ambulatori per rispondere meglio alle esigenze del territorio ogliastrino: dal 30 ottobre nella struttura complessa di Pediatria dell'ospedale di Nostra Signora della Mercede di Lanusei verranno attivati un ambulatorio di Pediatria/Neonatologia e uno di Diabetologia pediatrica.

Uno step di riorganizzazione che va nella direzione di ottimizzare le risorse umane a disposizione del reparto dell'ospedale lanuseino. Le prestazioni sono già prenotabili tramite il Cup. "Si tratta di due nuovi servizi molto importanti, in cui abbiamo cercato di utilizzare al meglio le nostre professionalità - spiega Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero e direttore ad interim della s.c. di Pediatria e Neonatologia dallo scorso 12 ottobre - in questo modo pensiamo di poter dare risposte migliori alle richieste della nostra utenza".

Oltre agli accessi provenienti dal Pronto soccorso di pazienti da 0 a 14 anni, ora la Pediatria del nosocomio lanuseino si è dotata di due strutture che offriranno iter clinici specifici per i piccoli pazienti.

L'ambulatorio di Pediatria/Neonatologia verrà gestito dalla dottoressa Mara Pischedda e sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Si occuperà di portare avanti tutti i tipi di prestazioni pediatriche, con particolare attenzione per la parte relativa al "dopo nascita": controlli periodici per i bambini nati pre-termine, visite neonatologiche del primo mese di vita, avvio/sostegno all'allattamento al seno, visite pediatriche (bilanci di salute) per i bambini affidati al medico di medicina generale (primo anno di vita e oltre).

L'ambulatorio di Diabetologia pediatrica sarà gestito dalla dottoressa Valeria Corona e assicurerà prestazioni quali visite diabetologiche, piani terapeutici, certificazioni per attività sportive, scarico di dati clinici e impostazioni di terapie con calcolo del fabbisogno insulinico, educazione terapeutica, consulto nutrizionale, posizionamento di microinfusori.

Per assicurare alcune prestazioni, l'ambulatorio si avvarrà anche di altri professionisti, come la nutrizionista dottoressa Daniela Caddeo. Grazie alla collaborazione con la struttura semplice dipartimentale di Psicologia del Dsm (Dipartimento di salute mentale), diretta dalla dottoressa Claudia Abate, è prevista anche l'implementazione di un percorso di valutazione e supporto psicologico.