In un blitz, i Carabinieri della Stazione di Lanusei, unitamente ai militari di Ilbono di Urzulei e della Squadriglia di Lanusei, hanno perquisito la casa di un giovane del posto, Nicolò Arzu. Nell'abitazione, come riferito dall'Arma, sono stati trovati 184 grammi di marijuana, tre piante della medesima sostanza di altezza compresa tra 52 e 130 centimetri, un bilancino di precisione, una lampada alogena per la coltivazione indoor e 27mila euro.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane arrestato. Si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.