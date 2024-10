In riferimento alle notizie su presunte emergenze sangue nell'Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, rilanciate in queste ore sui social network e sulle app di messaggistica istantanea per cellulari, il responsabile del Centro trasfusionale della ASSL di Lanusei, Dottor Gianfranco Casu, comunica che, non solo non sussiste alcun allarme, ma allo stato attuale vi sono scorte cospicue di emo-componenti, tali da poter soddisfare addirittura altri Centri trasfusionali dell'Isola che dovessero avere necessità.

«Allarmi di questo genere - spiega il ancora Dottor Casu - oltre che creare ansie ingiustificate e fornire un'immagine non veritiera del Centro trasfusionale e di tutta l'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, non apportano incrementi di rilievo nelle donazioni, favorendone la concentrazione in una sola giornata, mentre sarebbe più opportuno e utile che si mantengano costanti nel tempo. Con questo cogliamo l'occasione per ringraziare coloro che, con grande generosità, si sono presentati a donare il sangue, ma anche coloro che lo hanno fatto in passato quelli che lo faranno in futuro».