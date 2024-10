Il 19 maggio scorso il Serviziio di Assistenza domiciliare integrata (Adi) della ASSL di Lanusei ha ricevuto in dono attrezzature da parte dalla famiglia Puddu-Cabiddu di Triei.

I familiari di Lucia Cabiddu, venuta a mancare recentemente dopo lunga e attiva vita vissuta con dedizione al lavoro e alla famiglia, hanno voluto far dono alla Assl di attrezzature sanitarie del valore di oltre cinquemila euro.



La Direzione della Assl di Lanusei e quella del Distretto Socio Sanitario di Tortolì (di cui fa parte il Servizio di Assistenza domiciliare, diretto dal dottor Salvatore Sinatra con la collaborazione delle infermiere Elena Cabiddu, Aurelia Orecchioni e Luciana Orrù ringraziano sentitamente del gesto munifico, segno di grande sensibilità e civismo, ed auspicano che questo possa essere di esempio per altri cittadini ogliastrini affinché, grazie a gesti così encomiabili, la Sanità pubblica possa arricchirsi di quegli strumentari ed attrezzature che talvolta, a causa del deficit di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, mancano o sono carenti.



Nello specifico la donazione comprende:

3 borsoni porta attrezzature sanitarie necessari per le visite a domicilio dei pazienti. Due fonendoscopi di ultima generazione. Due apparecchi automatici per la misura della pressione, un saturimetro e un manometro per gestione tracheostomie.

Tutte queste attrezzature saranno, per il tramite della Unità operativa delle cure domiciliari, a disposizione della comunità ogliastrina a beneficio dei pazienti più bisognosi di cure al domicilio per consentire un efficiente monitoraggio delle loro condizioni di salute.