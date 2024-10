Gli uomini della Capitaneria di porto di Arbatax hanno salvato un 40enne russo caduto in acqua dallo Yatch “Ocean 55” proveniente da Salerno. L’uomo era stato poi ricoverato presso l’Ospedale civile di Lanusei.

Dopo essere stato dimesso è però iniziato il calvario per il personale dell’ospedale: l’uomo, infatti, dopo essersi accorto che i suoi connazionali coi quali viaggiava erano ripartiti, ha preteso, pur avendo disponibilità economica, di trascorrere la notte nel reparto di Medicina.

A seguito del rifiuto del medico di guardia, il russo, come riferito dai Carabinieri, ha sollevato di peso una dottoressa spostandola in un angolo della sala e subito dopo ha scaraventato una barella contro una finestra, per fortuna senza conseguenze. Sono intervenuti sul posto due pattuglie dei Carabinieri di Lanusei e una del Commissariato di Polizia Stradale che hanno trasportato l’esagitato presso la Caserma della Compagnia per approfondimenti, ma non essendoci elementi sufficienti per procedere all’arresto, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.In caserma, il turista avrebbe stracciando il verbale di perquisizione appena consegnatogli.

Nuovamente denunciato è stato poi accompagnato presso una struttura ricettiva, dove si sarebbe rifiutato di saldare il conto della camera d’albergo.L’uomo si è poi spostato a Tortolì dove avrebbe continuato a disturbare i passanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Nel pomeriggio poi, i Carabinieri di Lanusei sono dovuti intervenire in seguito a diverse segnalazioni al 112 circa un uomo che, scalzo, vagava sulla Strada statale 125 tra Tortolì e BariSardo. E così hanno intercettato il russo che si recava a Cagliari a piedi.

La notte di domenica, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale di Lanusei a causa del suo stato confusionale.Ieri mattina a seguito delle dimissioni, il 40enne ha di nuovo scatenato il panico all’interno della struttura che non voleva lasciare e avrebbe importunato di conseguenza infermieri e presenti.

Sono intervenuti i Militari della Stazione Carabinieri di Lanusei e di Villagrande Strisaili in supporto alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, all’interno della sala C.U.P. Maksim si sarebbe abbassato i pantaloni mostrando i genitali agli agenti e in presenza di persone con minori a seguito.L’uomo è stato così arrestato in flagranza per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minori, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante il trasferimento presso il carcere di Lanusei, hanno riferito i Carabinieri, l’uomo, oltre a minacciare i militari, ha cercato di aggredirli, e nelle fasi concitanti del bloccaggio, rese difficoltose dall’imponente mole del russo, uno dei militari ha riportato ferite per 5 giorni di prognosi.