Per quattro giorni, il complesso monumentale di Santu Antine lascerà il suo ammirevole aspetto preistorico e si trasformerà nell’Antico Egitto dei Faraoni.

“Egittologia al Nuraghe-La Civiltà Faraonica” è il titolo del seminario promosso dalla Soprintendenza di Sassari e Nuoro, dal Comune di Torralba, dall’Accademia Egizia (Academia Aegyptica) e dal Centro studi di Egittologia e Civiltà Copta “J.F Champollion” che avrà lo scopo di far conoscere l’archeologia, la storia e il mito Civiltà Faraonica e i suoi tre millenni di storia.

Durante le lezioni verranno fornite nozioni su alcuni aspetti della cultura dell’antico Egitto come la regalità, la religione, la società, l’Architettura, l’Arte e la lingua.

Inoltre è previsto un laboratorio sulla lingua egizia e sulla scrittura geroglifica (nozioni di base, esercizi e traduzione di testi), oltre che un approfondimento sull’impero ramesside e sui suoi rapporti con il Mediterraneo occidentale e, in particolare, con la Sardegna.

L’obiettivo, si legge nell’avviso, è quello di fornire ai partecipanti «una visione di insieme sull’Egitto e sugli attuali orizzonti della scienza egittologica». Le lezioni avranno luogo l’11 (La Civiltà Faraonica: cultura, regalità e società), il 12 (I Complessi Piramidali e l’Architettura dell’immortalità), il 13 (L’Egitto di Akhenaton e di Ramesse II: l’impero, il mito e il culto) e il 14 settembre (I Popoli del Mare, il Mediterraneo Occidentale e i nuovi orizzonti della Civiltà Faraonica), con inizio alle 18.00.

Il docente sarà Giacomo Cavillier (Egittologo e Docente), Direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta “J.F.Champollion”, della Missione Archeologica Italiana a Luxor (Egitto) e del “Progetto Shardana” in Egitto, Corsica e Sardegna, autore di importanti studi di rilevanza scientifica.

Per quanto riguarda i rapporti tra l’Egitto, il Mediterraneo occidentale e la Sardegna, sono previsti gli interventi della dottoressa Nadia Canu (Funzionaria Archeologa, Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro), del dottor Franco Campus (Archeologo) e del dottor Michele Guirguis (Docente di Archeologia del Vicino Oriente Antico, Università degli Studi di Sassari).

La partecipazione, totalmente gratuita, è riservata agli studenti universitari o a coloro in possesso del diploma di secondo grado o universitario (massimo 40 unità). Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato che sarà valido per i crediti formativi universitari e dei curricula didattici e professionali.

Per le iscrizioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo segreteria.centrochampollion@gmail.com in cui dovranno essere indicati cognome, nome, titolo di studio/occupazione e numero di teelfono entro e non oltre il 6 settembre. Un ringraziamento è andato alla Cooperativa “La Pintadera” per l’accoglienza e la disponibilità.