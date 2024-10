“Se nasci, cresci, vivi in riva al mare, il legame è indissolubile. Il mare ti entra dentro, diventa una parte di te. Ma un legame così forte ha bisogno di essere alimentato e vissuto attraverso il recupero di spazi dimenticati che sono patrimonio inestimabile della città. Tra questi c’è il Padiglione Nervi. In collaborazione con l’Autorità Portuale stiamo portando avanti un progetto per il recupero dell’area, che presto verrà restituita ai cagliaritani”.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu mostra in anteprima quella che è l’area dell’ex Padiglione Nervi totalmente riqualificata ed in fase di completamento delle opere che finalmente riabbelliscono una zona da anni abbandonata.

Il progetto prevede un’ampia zona verde con spazi dedicati ai bambini, un’area ristoro in concessione per un anno, rinnovabile per un altro anno, il congiungimento alla pista ciclabile lungo il canale che da Terramaini arriva fino a Su Siccu e al porto. La riqualificazione del Padiglione da parte dell’Autorità Portuale e il Ponte Ciclopedonale da parte del Comune che consentirà di arrivare fino a Sant’Elia.

"A proposito del Padiglione, la nostra intenzione è definire la destinazione d’uso di massima e poi affidare la realizzazione del progetto definitivo a privati - ha annunciato Truzzu - noi abbiamo alcune idee, ma secondo voi cosa sarebbe opportuno farci? Nel frattempo, la strada è stata tracciata e già da questa estate avremo un altro spazio dove poter vivere il nostro rapporto con il mare e con la città” – ha concluso il primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu.

