“Buongiorno a tutti. Apriamo la settimana con la comunicazione di Ats che ci dice che l’unico nostro concittadino ancora positivo al coronavirus è finalmente guarito. Quindi tutti guariti nel comune di Assemini. Sono sempre stata in contatto con tutti voi fin dal primo giorno, quel bruttissimo giorno. Complimenti per la vostra forza d’animo e la grande pazienza: siete stati grandi maestri in questo. Questa è una bellissima notizia che però non ci deve far abbassare la guardia. Prudenza e attenzione”.

Così la sindaca Sabrina Licheri, (nella foto), dal palazzo municipale di Assemini, la quale ha dato la bellissima notizia ai suoi concittadini: ma la prima cittadina puntualizza: “Siate prudenti, sempre”.