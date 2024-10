Si divertivano a lanciare sassi cercando di colpire le auto in transito all'ingresso di Olbia, sulla nuova statale 729 che collega la citta' gallurese a Sassari. Cinque ragazzini, di eta' compresa tra 15 e 16 anni, sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di alcuni automobilisti. I cinque minori erano appostati su una collina in corrispondenza dell'ingresso del primo tratto della strada, recentemente aperto al traffico, da cui lanciavano pietre nel tentativo, peraltro non riuscito, di colpire le vetture in transito.

Sul posto e' intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Olbia. Mentre un carabiniere, dopo aver scavalcato la recinzione, inseguiva i ragazzini, un secondo militare ha portato la "gazzella" sul lato opposto per impedire la fuga.

Una volta intercettati, i cinque minorenni sono stati portati in caserma. Dopo l'identificazione, sono stati riaffidati ai genitori e denunciati alla procura della Repubblica per i minorenni di Sassari.