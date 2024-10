Dopo una lite ha rotto il vetro di una finestra con un calcio e poi ha scaraventato una sedia contro la compagna provocandole un grosso ematoma alla gamba.

Venerdì pomeriggio la polizia ha arrestato un 35enne, pregiudicato cagliaritano, per maltrattamenti in famiglia.

Ad allertare la polizia diversi vicini di casa spaventati dalle urla che provenivano da un appartamento nella zona Is Mirrionis.

La vittima, trovata in lacrime e terrorizzata, ha raccontato agli agenti giunti sul posto che l’uomo è solito avere questi atteggiamenti e che negli ultimi cinque anni ha spesso subito violenze sia fisiche che psicologiche, ma che non le aveva mai denunciate per paura di ritorsioni più gravi.

Il 35enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta in regime di custodia cautelare.