Gli uomini della sezione Volanti della Questura di Oristano nella giornata di ieri, 2 luglio, intorno alle 20, hanno sedato una violenta lite tra due vicini di casa, residenti in via Versilia nel quartiere Torangius a Oristano, che senza il loro intervento sarebbe finita nel peggiore dei modi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, C.F., di 23 anni, avrebbe prima aggredito la madre, lanciandole vari oggetti tra cui una bottiglia di vetro, e poi sarebbe stato a sua volta ripreso verbalmente e aggredito da P.A., 41 anni, vicino di casa, con un grosso coltello da cucina.

Il giovane, sempre come riferito dai Carabinieri, sarebbe riuscito a disarmare del coltello P.A., con una serie di colpi sferrati con una mazza da baseball. Il 41enne per far fronte alla aggressione avrebbe poi preso un badile col quale avrebbe sferrato diversi colpi contro il ragazzo.

Il provvidenziale intervento degli uomini della sezione Volanti ha evitato il tragico epilogo della vicenda.

Entrambe le persone coinvolte, dopo esser stati accompagnati presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale San Martino, per le cure del caso, sono stati arrestati per lesioni aggravate dall’uso di armi.