La polizia ferroviaria di Cagliari ha denunciato alla Procura per i minorenni uno studente di 15 anni per il lancio di un pesante estintore da una carrozza del treno diretto a Cagliari. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, quando uno dei numerosi studenti pendolari di un liceo di Iglesias ha strappato dal suo alloggiamento l'estintore e, dopo averne scaricato il contenuto sui sedili della carrozza del treno, imbrattandola e rendendola temporaneamente inaccessibile, lo ha lanciato da un finestrino del convoglio in corsa. Non si registrano feriti.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di individuare il giovane, grazie soprattutto alla collaborazione degli altri studenti presenti, che hanno assistito alla scena. È successo a poco più di un chilometro dopo la stazione di Villamassargia. Il giovane è stato anche sanzionato con una contravvenzione amministrativa per l'imbrattamento dei sedili e, a breve, i genitori riceveranno una richiesta di risarcimento che la società Trenitalia invierà per i danni causati dall'aver reso temporaneamente inutilizzabile la carrozza del treno.