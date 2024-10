In preda alla noia o per vendetta, ha lanciato dal balcone di casa sassi contro le auto parcheggiate. E’ successo oggi in via Palestrina a Cagliari.

In realtà la macchina colpita dalle pietre, almeno sette, è stata solo una, un’auto bianca (nella foto).

Intanto, l’autore sarebbe stato individuato, identificato e interrogato dalla polizia giunta sul posto, allertata da alcuni residenti.