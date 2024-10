E' stata riaperta al traffico la Statale 129 Trasversale sarda tra il km 23,800 e il Km 25, in provincia di Nuoro, dopo il completamento dei lavori di ripristino della viabilità interrotta a causa della devastante alluvione del novembre 2013.

La strada collega Oliena con Dorgali e l'intera Baronia.

"Il piano procede nei tempi previsti - ha detto il presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, in qualità di commissario straordinario per le opere viarie post alluvione in occasione della visita al cantiere - Salgono a 37, su 51 previsti dal piano, gli interventi già ultimati dalla società, per un investimento complessivo di 50,8 milioni"