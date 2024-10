È in programma domenica 4 novembre la ricorrenza in onore dei caduti in tutte le guerre. Anche il Comune di Torralba amministrato dal Sindaco Vincenzo Dore ha deciso di ricordare i torralbesi che hanno perso la vita nei vari conflitti bellici con una cerimonia che avrà inizio alle 10.00 con il ritrovo in Comune.

Subito dopo partirà il corteo in direzione della Chiesa di Santa Croce dove, nella fiancata laterale, si trova affissa la lapide dei caduti in guerra. Alle 10.30, a seconda delle condizioni meteorologiche, sarà celebrata la messa nella piazza del Municipio. Al termine si svolgerà la commemorazione dei caduti in guerra.