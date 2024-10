L’amministratore delegato di Sogaer, Renato Branca, e altre due persone andranno a processo per le presunte irregolarità su un bando del 2020 per la selezione di un responsabile dell'aera commerciale e marketing & web dell'aeroporto di Cagliari.

Oltre a Branca, la gup Manuela Anzani ha rinviato a giudizio anche David Crognaletti, responsabile commerciale, e Simona Danieli. La prima udienza del processo è fissata per il 5 luglio prossimo. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di turbativa d'asta e falso. A Crognaletti è contestato solo quest'ultimo reato.

Tutto ruota attorno al bando di 3 anni fa, pubblicato dalla controllata Sogaerdyn spa, vinto da Simona Danieli, che gli inquirenti ritengono legata sentimentalmente all'ad di Sogaer. L'assunzione era stata poi sospesa. Stando alla pm Rossella Spano, il bando sarebbe stato truccato per favorire Danieli. Da qui l'accusa di turbativa d'asta e falso per lei e Branca e il solo falso per Crognaletti (non avrebbe segnalato il legame tra l'ad e la partecipante al bando).