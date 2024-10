E' approdata sulle coste sarde l'Amerigo Vespucci, celebre nave della Marina Militare italiana. L'affascinante e prestigioso veliero è stato immortalato oggi in uno splendido scatto mentre navigava le acque di Porto Cervo.

La notizia del suo arrivo è stata diffusa sui social dal Consorzio Costa Smeralda. "La nave - scrive - ha percorso, in parte, la stessa rotta seguita dell'Ammiraglio Horatio Nelson quando, a bordo della Victory, lasciò La Maddalena la mattina del 19 gennaio 1805 per andare incontro, qualche mese dopo, alla battaglia di Trafalgar in cui trovò la morte e la gloria eterna".

L'Amerigo Vespucci è partita lunedì 29 giugno da Livorno.