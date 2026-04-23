Il bel tempo sta facendo il suo ritorno in molte zone, grazie all'alta pressione nordafricana. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, l'Italia godrà di sole e cieli azzurri fino a domenica, ma durante la notte le temperature scenderanno sensibilmente, con minime che potrebbero arrivare fino a 3-5°C al Centro-Nord, al di sotto della media stagionale.

Il vento sarà protagonista nelle prossime ore, con forti raffiche settentrionali lungo le coste e gli Appennini del Centro-Sud, mentre qualche pioggia persistente potrebbe interessare la Bassa Calabria e la Sicilia. Tuttavia, presto il tempo tornerà sereno ovunque.

A partire da venerdì, il sole splenderà su tutta la Penisola con temperature massime in aumento. Se le minime rimarranno fresche, le massime supereranno i 22-23°C, creando un'escursione termica diurna significativa di circa 20°C.

Durante la Festa della Liberazione, l'alta pressione nordafricana, noto come "Cammello" in meteorologia, farà salire le massime fino a 25-26°C, portando temperature fino a 8-9°C oltre la norma per questa stagione.

L'alta pressione verrà sostituita da correnti nordeuropee a partire da lunedì, portando a un peggioramento delle condizioni meteorologiche verso la fine del mese. È prevista pioggia tra il 29 e il 30 aprile, ma potrebbe essere una perturbazione veloce, lasciando speranze per un Ponte del Primo Maggio senza intoppi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 23 aprile

Cielo poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sui settori centro-meridionali della regione.

Venti deboli o moderati da Nord-Est, fino a forti sulle coste del Golfo dell'Asinara ma in progressiva attenuazione serale.

Mari mossi o localmente molto mossi sulle coste settentrionali e orientali, prevalentemente poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di venerdì 24 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in diminuzione, anche sensibile sui settori occidentali specie nell'interno; massime in rialzo, più marcato a nord della regione.

Venti deboli di direzione variabile, con locali rinforzi da Nord al pomeriggio sulla costa occidentale; generale calma notturna.

Mari poco mosso, localmente mossi nella prima parte del giorno sui settori sud-orientali.

Previsioni per la giornata di sabato 25 aprile

Cielo sereno su tutto il territorio regionale.

Temperature in lieve e generale aumento, in particolare nei valori massimi.

Venti deboli di direzione variabile, con prevalente regime di brezza lungo i litorali dell'Isola.

Mari calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica 26 e lunedì 27 aprile vedranno condizioni soleggiate ovunque, poche nuvole innocue potranno interessare a tratti i settori meridionali della regione. Le temperature sono previste in lieve e ulteriore aumento, in particolare nella giornata di domenica; i venti saranno deboli di direzione variabile con prevalente regime di brezza, i mari calmi o poco mossi su tutti i settori.